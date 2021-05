Calciomercato Juventus, Ramos avrebbe scelto il proprio futuro. Svolta incredibile che potrebbe diventare realtà già nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, il futuro del difensore centrale e capitano del Real Madrid e della nazionale spagnola potrebbe decidersi nei prossimi giorni. Un incredibile indiscrezione in arrivo dagli inglesi di ‘Oddschanger’ che annuncerebbero di un possibile biennio in Inghilterra, al Manchester City di Pep Guardiola. Una svolta decisiva che potrebbe quindi allontanare del tutto la Juventus dalla, possibile, trattativa per il nazionale spagnola che negli scorsi mesi era molto vicina al giocatore.

Calciomercato Juventus, Ramos ha scelto il suo futuro: c’è una novità

E questa notizia, dunque, confermerebbe anche un addio dal Real Madrid, la squadra dove Ramos milita da diverso tempo nelle veci da capitano. Un futuro in Inghilterra con il Manchester City di Pep Guardiola reduce dalla sconfitta in finale di Champions per mani dell’altra inglese, il Chelsea. Ramos deciderà sicuramente nei prossimi giorni e la trattativa proposta, come viene riportato dalle indiscrezioni inglesi, prevederebbe un contratto di due anni.