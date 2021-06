Intervista a Gert Drijaj, per il suo libro “Aimo Diana – Il volo della rondine”

Juvelive ha avuto il piacere di intervistare Gert Drijaj in occasione dell’uscita del suo libro “Aimo Diana – Il volo della rondine”.

Juvelive ha avuto l’onore e il piacere di intervistare telefonicamente Gert Drijaj. Gert è un appassionato sportivo ed esperto di calcio che ha deciso di raccontare la storia di Aimo Diana scrivendo un libro dal titolo ‘Aimo Diana – Il volo della rondine’. Per chi non lo sapesse, Aimo Diana è un calciatore che è riuscito a calcare palcoscenici importanti nel calcio italiano e non solo. Ad un passo dal sogno di vincere il Mondiale 2006 con la nazionale azzurra, lo salterà a causa di un infortunio. Come lo ha definito lo stesso autore del libro, Aimo Diana è la reincarnazione perfetta di tutto quello che era il calcio dell’inizio del terzo millennio.

Gert, cosa rappresenta per te il mondo del calcio?

G: “Il mondo del calcio per me rappresenta la mia infanzia: quel rituale della domenica in famiglia, con mio papà, entrambi tifosi dell’Inter ma ci piaceva il calcio, in generale. Per me il mondo del pallone è spensieratezza e leggerezza infantile nel porsi il quesito “Ma l’Inter vincerà o no questa domenica?”. Ricordo piacevole di un periodo nostalgico”.