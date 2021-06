Calciomercato Juventus, Zidane a Milano: cosa succede

Calciomercato Juventus, Zinedine Zidane è in Italia, in questo momento a Milano. Recentemente il francese ha dato l’addio al Real.

Zinédine Zidane paseando por Milan disfruta de la ciudad. Imágenes exclusivas @SkySport 🇮🇹🇪🇸 pic.twitter.com/h6jDloXCkJ — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 3, 2021

Calciomercato Juventus, Zizou in giro per Milano. Molto corteggiato come possibile nuovo allenatore bianconero, alla fine, alla Juventus è ritornato Allegri. L’addio al Real Madrid di qualche settimana fa con l’annuncio di Ancelotti come nuovo mister, libera di fatto il francese che adesso può scegliere la sua prossima destinazione. Il fatto che sia a Milano può rappresentare qualcosa o anche una semplice vacanza. Nessuno lo sa, ma fra le panchine delle big, quella del Milan non è così certificata come le altre. Un colpo a sorpresa o un semplice tour per rilassarsi?