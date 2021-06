Szczesny alla Roma con lo scambio, calciomercato Juventus | C’è la conferma

Szczesny out? Calciomercato Juventus, il polacco potrebbe dire addio: lo cerca la Roma, con la quale si ragiona su un super scambio

Calciomercato Juventus Szczesny Florenzi | In una sessione di calciomercato che si preannuncia priva di investimenti importanti, alla luce delle note vicissitudini economiche, un ruolo importante potrebbero ricoprirlo gli scambi. In casa Juventus, il futuro di Szczesny è ancora piuttosto incerto, ed è strettamente legato a quello di Donnarumma, il cui approdo in bianconero è subordinato alla contestuale partenza dell’estremo difensore polacco, che stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da As Roma live.it, e ribadite da Giovanni Albanese a Juventibus, piace tanto alla Roma, come vi abbiamo già raccontato.

Roma e Juventus, stando a quanto si vocifera nelle ultime ore, potrebbero dar luce ad un super scambio: Szczesny in giallorosso, con Florenzi in bianconero: il terzino italiano, cavallo di ritorno dal Paris Saint Germain, è un profilo che stuzzica particolarmente Massimiliano Allegri, sin dai primi anni in cui il tecnico livornese ha messo piede nel mondo Juve. L’eventuale scambio con Szczesny permetterebbe di spalancare le porte all’approdo di Donnarumma: al momento quella tra bianconeri e giallorossi è solo un’idea, che però potrebbe diventare molto più concreta nel corso delle prossime ore.