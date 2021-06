Calciomercato Juventus la suggestiva operazione vedrebbe coinvolto l’esterno bianconero in cambio del connazionale.

Calciomercato Juventus, dopo l’annuncio del nuovo allenatore l’Inter di Simone Inzaghi avrebbe messo gli occhi su Federico Bernardeschi. Un giocatore che sembra piacere molto all’ex Lazio che lo vorrebbe come primo colpo del mercato estivo. Come viene rilanciato da ‘Calciomercato.it’ la trattativa vedrebbe coinvolto Bernardeschi in cambio del connazionale e giocatore dell’Inter Gagliardini. Operazione tutta made in Italy che potrebbe accontentare entrambe le dirigenze.

Calciomercato Juventus, scambio made in Italy con l’Inter: cosa filtra

Uno scambio plusvalenza per entrambe le big di Serie A. A riferirlo è anche l’esperto di mercato Luca Momblano, che parla proprio di un possibile incontro tra Juventus e Inter per trattare il cartellino di Bernardeschi e Gagliardini.