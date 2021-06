Calciomercato Juventus, dalla Spagna arriva il retroscena sull’esterno, che avrebbe già firmato il suo nuovo contratto.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal presidente Laporta arriva un importante retroscena sul futuro di Dembélé, esterno francese del Barcellona. Secondo infatti il presidente blaugrana, il giocatore si sarebbe già accordato con la nuova squadra con tanto di firma del nuovo contratto che sancirebbe l’addio definitivo dalla Spagna. Il giocatore è infatti in scadenza di contratto nel 2022, come viene anche riferito da ‘Mundo Deportivo’, l’intenzione del club era di rinnovare il proprio giocatore o nell’eventualità cederlo per recuperare parte dell’importante somma spesa ai tempi per prelevarlo dal Borussia Dortmund, cifra che era di 140 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, il retroscena sull’esterno: ha già firmato

Come sappiamo la Juventus è molto interessata da diverso tempo al giocatore. Stando infatti alle ultime indiscrezioni riportate anche da ‘Juvenews24’, Joan Laporta presidente del Barcellona avrebbe detto che il francese si è già accordato con una squadra per la prossima stagione, uscendo dal Barcellona a parametro zero.