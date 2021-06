Calciomercato Juventus, novità Dzeko | Addio Roma? L’ultimo scenario

Calciomercato Juventus, Dzeko on fire: aumenta la concorrenza per il bosniaco, che potrebbe dire addio alla Roma

Calciomercato Juventus Dzeko Milan | Il tormentone Dzeko continua. Il bosniaco non è sicuro della sua permanenza alla Roma, e in questo senso l’approdo di Josè Mourinho nella Capitale potrà fungere da spartiacque: il contratto del bosniaco, che percepisce quasi 7,5 milioni di euro, ad oggi non è stato prolungato ( scade nel 2022). Sono in corso valutazioni importanti in casa giallorossa per riuscire a sbrogliare una matassa che “rischia” di paralizzare tutte le strategie di Tiago Pinto; qualche settimana fa era rimbalzata l’indiscrezione relativa a un presunto interesse della Juventus, ma è da segnalare un aggiornamento dell’ultim’ora.

