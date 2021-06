Calciomercato Juventus, assalto a Dembele | Offerta da 9 milioni l’anno

🚨 AVUI DIA D 🚨@OnzeTv3: la Juventus tempta Dembélé amb una sucosa oferta econòmica

Més 👉 https://t.co/8pV9q1rXS8 pic.twitter.com/sYdNzYplET

— Esport3 (@esport3) June 15, 2021

Dembele Juventus Calciomercato | La Juventus morde il freno ed è pronta a sferrare l’assalto decisivo per Ousmane Dembele. Almeno questo è quanto sostenuto Onze D’Esport3, secondo cui i bianconeri hanno avuto dei contatti piuttosto importanti con l’esterno francese, al quale sarebbero pronti a corrispondere un contratto faraonico: quinquennale da 9 milioni di euro a stagione come parte fissa, che con i bonus potrebbe arrivare a 12 milioni. Un’offerta molto importante, che rischia di far saltare il banco: il contratto l’ex Borussia Dortmund scadrà la prossima estate, e i discorsi per il prolungamento sembravano essersi arenati, con i blaugrana che temevano proprio l’inserimento della Vecchia Signora.

Dembele alla Juventus, calciomercato | Cherubini beffa il Barca? Le ultime

L’arrivo di Dembele ( ammesso e non concesso che sia confermata l’offerta di cui si parla in Spagna) potrebbe essere un segnale della partenza di Cristiano Ronaldo, che anche ieri ha lasciato una porta aperta relativamente al possibile addio. Le parole del cinque volte pallone d’oro dal ritiro del Portogallo sembrano essere una sentenza sulla volontà del bomber di cambiare aria: chiaramente Cherubini non vuole farsi cogliere di sorpresa, e si starebbe cautelando muovendo passi importanti verso Dembele. Staremo a vedere come l’intrigo Barcellona-Juve finirà.