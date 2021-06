Calciomercato Juventus, non solo Locatelli | “Obiettivo in Premier”

Varie ed eventuali per il centrocampo #Juve

– #Locatelli resta obiettivo, #Juve sua prima scelta, si tratta col #Sassuolo

– Altro obiettivo è #Tielemans: piace tanto a tutti, il #Leicester lo ritiene ancora incedibile e spinge per il rinnovo, ma la #Juve vuole provarci

(parte 1)

— Nicola Balice (@NicolaBalice) June 15, 2021

Come riportato da Nicola Balice, un’altra pista porterebbe dritti a Youri Tielemans, centrocampista belga classe ’97 in forza al Leicester. In questa stagione in 46 partite ( con le Foxes) ha messo a referto 6 reti, confermando gli enormi segnali di crescita fatti intravedere già l’anno scorso. Il suo contratto scadrà nel 2023, ma il Leicester continua a valutarlo almeno 55 milioni di euro, e spinge per il rinnovo, con relativo adeguamento. L’affare si preannuncia molto difficile, dunque, ma la Juve “vuole provarci“. Seguiranno aggiornamenti.