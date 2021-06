Calciomercato Juventus, per la difesa continua a sembrare ottimale la soluzione italiana. L’ex Roma piace molto alla società bianconera.

Calciomercato Juventus, stando alle indiscrezioni rilanciate da ‘Calciomercato.com’ Alessandro Florenzi lascerà definitivamente la Roma. Attualmente al Psg il giocatore ha saputo mettersi in mostra giocando anche da titolare in match importanti di Champions League. Un futuro che però potrebbe ritornare in Italia, proprio la Juventus cercherebbe un nuovo terzino, pronta a rinnovare la proprie fasce. L’azzurro è quindi l’interprete ideale per dare quell’esperienza in più, ormai più che pronto per ambire anche in match internazionale davvero importanti, come quelli di Champions League.

Calciomercato Juventus, per la difesa prende pista la soluzione italiana

Florenzi un interprete perfetto per questa nuova Juventus di Allegri dal costo anche accessibile. Per accontentare la squadra giallorossa, infatti, bisognerà spendere una cifra pari agli 8-9 milioni di euro. La Juventus è quindi pronta a rinnovare le proprie fasce andando sull’usato sicuro made in Italy ma occhio alla concorrenza. Sembra infatti che il giocatore piaccia moto anche all’Inter di Marotta e Zhang che dovranno rimpiazzare, molto probabilmente, il partente Hakimi.