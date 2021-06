Calciomercato Juventus, nuovo nome per il vice Szczesny: è brasiliano

Calciomercato Juventus, un nuovo nome per la porta potrebbe arrivare dal Brasile e prendere il ruolo di vice Szczesny.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono ancora a caccia di un nuovo vice Szczesny dopo l’addio di Gigi Buffon. Tanti nomi sono stati sondati per essere il nuovo secondo del polacco ma l’ultima suggestione rilanciata da ‘Calciomercato.it’ parlerebbe del portiere del Flamengo Diego Alves. Il portiere brasiliano classe 1985, potrebbe diventare il nuovo portiere della Juventus. Famoso per aver parato diversi rigori proprio all’altra stella nata nello stesso anno del portiere, cioè Cristiano Ronaldo.

Il brasiliano potrebbe diventare dunque il nuovo portiere della Vecchia Signora. Sono già stati sondati nella scorsa settimana due piste italiana, una, ancora molto calda, vedrebbe il portiere del Torino, Sirigu. L’altra Ospina del Napoli. Ma il brasiliano potrebbe essere perfetto, date le caratteristiche, per diventare il nuovo portiere della Juventus.

Con un lungo passato in Liga, Diego Alves avrebbe tutte le caratteristiche per fare bene in bianconero. Come dicevamo poc’anzi il giocatore è diventato celebre anche per avere parato più rigori alla stessa, allora del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.