Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere in Inghilterra, ripartendo quindi dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, il futuro di CR7 potrebbe ripartire dall’Inghilterra, esattamente dalla squadra che l’ha consacrato a livello internazionale, cioè il suo ex Manchester United. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato riportate da ‘Calciomercato.it’ il fuoriclasse portoghese sarebbe vicino al gradito ritorno da protagonista proprio con i Red Devils. Per lui ci sarebbe un contratto di 20 milioni già pronto, 11 milioni in meno di quanto prende, attualmente, in bianconero. La suggestione del gradito ritorno potrebbe far cambiare idea al fenomeno che ritornerebbe nel club che l’ha lanciato definitivamente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il suo agente è a Torino: svolta nella trattativa

Calciomercato Juventus, futuro CR7 in Inghilterra: offerta da 20 milioni

Un ritorno in Premier dopo i tre anni in bianconero. Cristiano Ronaldo alla fine potrebbe ripartire proprio dove tutto ebbe inizio. Non è un caso che i social network ufficiali dei Red Devils in questi giorni ricordino le gesta del fuoriclasse portoghese proprio in maglia rossa. Il suo ritorno è più che possibile. CR7 è ancora un idolo dei tifosi e avrebbe nuovamente un ruolo da protagonista nel suo “ex” Manchester United. Ora la palla passa alla Juventus che dovrà decidere, concretamente, il da farsi per il portoghese.