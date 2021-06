Calciomercato Juventus, l’agente è a Torino dunque si potrebbe andare verso la svolta definitiva per la trattativa.

Calciomercato Juventus, si va verso la svolta definitiva nella trattativa per portare il rinnovo di Paulo Dybala in bianconero. Come sappiamo il contratto dell’argentino è in scadenza nel 2022, e una svolta potrebbe già arrivare in questo periodo. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di ‘Calciomercato.it’ l’agente del giocatore, Jorge Antun sarebbe già a Torino per parlare del contratto del proprio assistito.

Calciomercato Juventus, il suo agente è a Torino: svolta nella trattativa

Una svolta netta per il futuro di Paulo Dybala che darebbe quindi la certezza del possibile rinnovo di contratto che come sappiamo andrà in scadenza nel 2022. Le volontà di Paulo sembrano essere chiare, vorrebbe continuare in bianconero ritagliandosi nuovamente un ruolo da protagonista in attacco al fianco dell’amico Morata e del, possibile, nuovo bomber che arriverà, salvo poi che Cristiano Ronaldo, alla fine, non decidesse di rimanere ancora un altro anno in bianconero facendo così scadere l’ancora anno che lo lega alla società bianconera.