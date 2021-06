Calciomercato Juventus, sul pupillo di Allegri c’è anche la rivale di Serie A

Calciomercato Juventus, sul pupillo di Allegri, ricercato nuovamente dai bianconeri ci sarebbe anche la rivale di Serie A.

Calciomercato Juventus, il primo ruolo da sistemare per la nuova rosa bianconera di Massimiliano Allegri sarà, ovviamente, il centrocampo. Tanti profili sondati ma con alcune, piccole, certezze. C’è sempre la priorità su Locatelli e poi un altro interprete: si parla del francese Tolisso del Bayern Monaco ma c’è anche la suggestione del gradito ritorno, in prestito dal Barcellona, di Miralem Pjanc, pupillo dell’allenatore toscano. Proprio su Pjanc potrebbe incombere una terza incomodo. Si parla infatti di un forte interesse anche dell’Inter di Zhang.

Stando infatti alle indiscrezioni rilanciate da ‘Calciomercato.it’ l’interesse della squadra nerazzurra nei confronti del centrocampista sarebbe forte tentazione. Come sappiamo, Pjanic non ha saputo mettersi in mostra come sperato e nonostante la volontà di continuare in maglia blaugrana non si è escluso un possibile ritorno da protagonista a Torino, laddove ha lasciato grandi amici e un affetto profondo che lo fa ancora interagire sui social con i tanti supporter bianconeri.