Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per l’erede di CR7: c’è una novità

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per il possibile erede di Cristiano Ronaldo: la cifra è da capogiro.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per l’erede di Cristiano Ronaldo: la cifra è da capogiro. Stando infatti alle ultime indiscrezioni riportate da ‘Calciomercato.it’ il portoghese è prossimo ad andarsene, salvo clamorose indecisioni. Qualora infatti il fenomeno con il numero 7 lasciasse anticipatamente la squadra bianconera ad un anno dalla naturale scadenza del contratto, ecco, che la Juventus vorrebbe poter correre ai ripari andando su profili a livello. Tanti nuovi, possibili, attaccanti sono stati sondati, ma uno su tutti sembra convincere la Vecchia Signora: da Gabriel Jesus, ad Icardi fino a Harry Kane. Proprio l’inglese sarebbe l’erede perfetto ma il Tottenham non farebbe sconti.

Gli inglesi infatti non farebbe affatto sconti per il loro gioiello. Nonostante l’arrivo dell’ex direttore sportivo Fabio Paratici il costo del bomber si aggirerebbe a cifre astronomiche. Si parla infatti di una richiesta intorno, almeno, ai 175 milioni di euro.

Anche se la Juventus dovesse privarsi di Cristiano Ronaldo, difficilmente, potrà andare in contro ad una cifra del genere. Proprio per questo motivo, si sondano altre, possibili, piste. C’è sempre il forte interesse anche per Vlahovic della Fiorentina, anche se il patron Commisso non vorrebbe fare sconti nemmeno qua. Insomma tutto si deciderà solo dopo che Ronaldo avrà fatto la definitiva chiarezza sul proprio futuro.