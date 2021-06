By

Calciomercato Juventus, ora si può chiudere subito il primo obiettivo per il centrocampo, voluto fortemente da Allegri.

Calciomercato Juventus, ora si può chiudere il primo obiettivo in mediana. Dopo l’ottima performance offerta ieri con la nazionale azzurra e anche i due gol che hanno permesso di vincere nuovamente per uno schiacciante 3 a 0 sulla Svizzera, Manuel Locatelli è in questo momento, il profilo che più piace ai bianconeri. Ancora giovane ma dalla già decisiva capacità realizzativa, Manuel Locatelli è pronto a diventare il nuovo regista della Vecchia Signora 2.0 di Allegri. Abile tecnicamente ma anche dall’ottima visione, Locatelli ha dimostrato già di essere pronto a fare il cosiddetto salto di qualità.

Calciomercato Juventus, ora si può chiudere subito: novità in mediana

Ieri sera l’ennesima prova del nove per garantire la certezza di un acquisto più che sicuro. Ora però la Juventus vuole accelerare i tempi e cercare di chiudere per il giocatore già prima della fine dell’europeo. Locatelli fu già cercato e richiesto a gran voce dall’ex allenatore Andrea Pirlo che aveva identificato nell’azzurro le caratteristiche perette per diventare il nuovo regista della squadra bianconera.