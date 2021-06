By

Calciomercato Juventus, il difensore si libera dai blancos e lascerà il campionato spagnolo. Adesso si valuta il futuro.

Calciomercato Juventus, Florentino Perez libera il proprio difensore centrale. Raphael Varane adesso è pronto a lasciare la Spagna e il Real Madrid. Il francese è seguito molto da vicino dalla Juventus che cercava un altro interprete di qualità per il futuro da affiancare a De Ligt. Un contratto in scadenza a giungo 2022 e la volontà di lasciare subito la Spagna cambiando direttamente campionato. Come dicevamo poc’anzi, sul francese ci sono Juventus e alcuni big della Premier League: Manchester United e Chelsea su tutti.

Calciomercato Juventus, Perez lo libera: il difensore lascia la Spagna

Un futuro altrove. Varane è pronto ad affrontare una nuova avventura fuori dalla Spagna. Il francese è attualmente impegnato con la nazionale francese negli europei ma nel suo futuro ci sarebbero già interessanti offerte. Stando infatti alle indiscrezioni di ‘Calciomercato.it’ oltre alla squadra bianconera, anche le big inglesi farebbero la corte per il centrale francese.