Calciomercato Juventus, ora la stella del Real Madrid è libera di firmare a parametro zero. Ci sono anche i bianconeri.

Calciomercato Juventus, ora la stella del Real Madrid è pronta a firmare con una nuova squadra. Fra i pretendenti figurano anche i bianconeri alla ricerca di un nuovo difensore di qualità da affiancare a De Ligt e Bonucci con Chiellini che – ormai – dovrà essere centellinato a dovere. L’ex stella e capitano del Real Madrid, Sergio Ramos potrebbe infatti firmare con i bianconeri anche per via della presenza di Cristiano Ronaldo, amico e ex compagno di squadra.

Calciomercato Juventus, i bianconeri ritornano sulla stella: arriva a zero

L’ex capitano del Real Madrid, giusto ieri ha salutato per l’ultima volta i blancos con tanto di commozione. Ora è pronto per ripartire in grande e in un altro campionato. Su di lui c’è sempre il forte interesse del Psg, ma occhio alle possibili pretendenti in Premier League, campionato che suggestiona lo spagnolo. Ma certamente, fra le big europee, c’è anche la Juventus che vanta la presenza del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo che potrebbe, dunque, essere decisivo nella scelta del difensore spagnolo.