Calciomercato Juventus, il giornalista Giovanni Albanese annuncia un importante novità sul centrocampista cercato dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, il giornalista Giovanni Albanese ha aggiornato sul futuro del centrocampista cercato da Allegri. In questi giorni abbiamo sentito parlare a lungo della telenovela riguardante il futuro di Locatelli e della – possibile – e ricercata alternativa di Allegri, Miralem Pjanic. Il bosniaco lasciò la Juventus nello scambio con Arthur ma non è riuscito ad insidiarsi come sperava, tanto che anche lui vorrebbe poter ritornare a Torino laddove ha lasciato tanti amici e compagni di squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per il francese: c’è una novità

Calciomercato Juventus, novità sul mediano: non rientra nei piani

Stando infatti alle parole del giornalista, Miralem Pjanic non rientrerebbe nei piani dei bianconeri, di sostanza Albanese chiuderebbe tutte le voci di mercato che in questi giorni insistono su di lui. La Juventus come primo obiettivo ha certamente Locatelli, anche se il Sassuolo non scende dalla cifra di 40 milioni, proprio per questo motivo la dirigenza bianconera sta tentando qualche possibile scappatoia, proponendo nuovi interessanti scambi che potrebbero far scendere il prezzo del cartellino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, gli inamovibili di Allegri: tutti i nomi

Il primo obiettivo è quindi Locatelli e forse l’unico reale che in questo momento segue la Juventus dato che, stando alle parole di Giovanni Albanese, la pista che dovrebbe portare verso Miralem Pjanc sembra completamente chiusa.