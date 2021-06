Calciomercato Juventus, c’è un ritorno di fiamma per un obiettivo in mediana dei bianconeri ma occhio alla concorrenza.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per il mediano francese. I bianconeri sono pronti a farsi avanti per un vecchio obiettivo per il centrocampo, ma occhio alla concorrenza che alza di nuovo il tiro e sarebbe pronta ad offrire un super ingaggio al calciatore. Stiamo parlando di Aouar del Lione. Come sappiamo, il talentoso mediano è cercato dai bianconeri da diverso tempo ormai ed è sempre un obiettivo concreto ma il pressing dell’Arsenal potrebbe convincere il giocatore, visto che i Gunners sarebbero disposti a spendere 23 milioni per il cartellino e un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione per il giocatore francese.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per il francese: c’è una novità

L’ottimo rapporto fra il club francese, capitanato da Aulas e i bianconeri potrebbe vertere su un possibile scambio, visto che De Sciglio è ancora in Francia e vorrebbe rimanerci. Sostanzialmente la Vecchia Signora potrebbe sfruttare la carta dell’italiano per provare l’assalto al centrocampista. Ma stando alle ultime indiscrezioni, i bianconeri, sono ancora concentratissimi sull’operazione Locatelli, che rimane tuttora l’obiettivo numero uno per il centrocampo. Solo dopo l’assalto all’italiano, si valuterà l’operazione Aouar.