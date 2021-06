Calciomercato Juventus, rivelazione in diretta | “Non arriverà”

Calciomercato Juventus, annuncio boom: “Non arriverà”. Chiusura definitiva su quello che sembrava essere un affare delineato

Calciomercato Juventus | Il mercato della Juventus sembra ruotare attorno a tre nomi in particolare, nell’ottica di un ridimensionamento della zona nevralgica del campo. Locatelli, Pjanic, Pogba: il primo un obiettivo concreto, il secondo un’idea da ultimi giorni di negoziazioni, il terzo un sogno per certi versi utopistico, ma che si potrebbe concretizzare con gli incastri giusti. Proprio del possibile ritorno del bosniaco in bianconero ha parlato il giornalista Furio Focolari, ospite su “Radio Radio“. Ecco le sue parole:

“Alla Juventus, ora come ora, serve un calciatore dalle caratteristiche di Locatelli. Non penso che il ritorno di Pjanic possa essere un’opzione credibile. Per l’italiano, invece, si parte almeno da una valutazione di 50 milioni di euro, anche se si stanno muovendo altri club in questa direzione. Detto questo, Allegri ha bisogno di un innesto importante in mezzo al campo.” Non a caso, i bianconeri hanno provato ad accelerare i tempi, mettendo sul piatto 30 milioni di euro più una contropartita tecnica, individuata in Dragusin: non è ancora l’offerta giusta, ma la sensazione è che la strada sia ormai tracciata. Borussia Dortmund e Real Madrid permettendo…