By

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono pronti a mettere in vendita il proprio difensore ma non scenderebbero dalla cifra pensata.

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a privarsi del proprio difensore centrale ma solo in cambio di almeno 35 milioni di euro. Demiral pretende più spazio e i bianconeri hanno bisogno di fare cassa con cessioni importanti, il turco quindi potrebbe partire e ci sarebbero già interessamenti forti da parte di alcune squadre della Premier League, l’Everton e West Ham su tutte. Purtroppo il giovane difensore è stato protagonista negativo con la sua Turchia agli europei per un auto gol iniziale proprio contro l’Italia di Mancini.

LEGGI ANCHE >>> Locatelli alla Juventus, cosa è filtrato dall’incontro con Carnevali

Calciomercato Juventus, addio al difensore | 35 milioni e si chiude

Non si scende però dalla cifra di 35 milioni vista anche l’ancora giovane età del profilo. I bianconeri sono pronti a fare grandi acquisti ma dovranno anche alterare i colpi in entrata a – possibili – sacrifici. Uno di questi è, appunto, Demiral. Il giovane turco potrebbe dunque figurare come il sacrificato speciale a beneficio del bilancio.