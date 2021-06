By

Calciomercato Juventus, trovata la formula d’acquisto per definire l’operazione Locatelli in bianconero: la svolta.

Calciomercato Juventus, Locatelli è ormai un operazione avviata da tempo e si vola verso la chiusura definitiva. I bianconeri hanno infatti ideato il piano per chiudere l’operazione più importante del prossimo campionato. Si va verso la formula avviata, proprio una stagione fa, con Federico Chiesa. Un prestito con pagamento dilazionato negli anni ed eventuali bonus. Una soluzione al riparo così da evitare un sacrificio, potenzialmente importante, come Dragusin che Allegri ha indicato come – possibile – rinforzo difensivo vista l’ormai età avanzata di Chiellini che è prossimo al ritiro.

Calciomercato Juventus, svolta Locatelli | Trovata formula d’acquisto

L’obiettivo più importante della stagione ma soprattutto del ruolo più problematico, il centrocampo, è finalmente compiuto. Ora manca solo l’ufficialità per rendere ultimare la trattativa che porterà il campione italiano, che sta già facendo differenza nella nazionale di Mancini, alla Juventus. Il nuovo regista di Allegri vuole la Juventus e la Juventus vuole Locatelli. L’operazione ideata dalla dirigenza salvaguarda il futuro del romeno Dragusin che ha già dimostrato di avere la stoffa giusta per fare la differenza in difesa. Giocatore che nel corso della stagione potrebbe risultare fondamentale vista l’ormai età sempre più avanzata di Chiellini, che dovrà essere, necessariamente, centellinato.