Calciomercato Juventus, Dybala lancia un messaggio social importante sul futuro del centrocampista facendo, letteralmente, impazzire i tifosi.

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che è già stato oggetto di mille congetture. Un’amicizia mai finita. Dybala e Pogba sono ancora molto legati e lo dimostrando anche nelle condivisione social. Proprio la Joya argentina ha postato sul proprio profilo un immagine insieme al Polpo Paul che è sempre nei desideri dei tanti tifosi juventini che ancora lo ricordavo e rivogliono proprio in bianconero. All’europeo ha giocato da protagonista realizzando uno splendido gol, purtroppo vano, contro la Svizzera agli ottavi di finale. Dopo questa foto i tifosi ci credono.

Calciomercato Juventus, Dybala fa impazzire i tifosi | Indizio sul ritorno

Un indizio di mercato? Per molti tifosi potrebbe esserlo e non mancano i commenti a sottolineare questo augurio o desiderio. Paul è sempre nei pensieri dei supporter e anche della dirigenza che avrebbe necessità di rinforzare il ruolo in mediana, Pogba sarebbe quel profilo in grado di permettere un ulteriore salto di qualità. I tifosi dopo questa foto ci credono e Dybala potrebbe, involontariamente, aprire uno scenario di mercato “inedito”.

Sul centrocampista francese c’è però il grande interesse del Real Madrid che sarebbe disposta ad offrire Varane al Manchester United come contropartita.