Calciomercato Juventus, fumata bianca in arrivo | Fissate le visite mediche

Calciomercato Juventus, si punta all’acquisto definitivo del difensore bianconero, già in prestito da gennaio.

Calciomercato Juventus, la Cremonese fa sul serio per il giovane difensore di proprietà bianconera. Infatti si prova a definire la trattativa a titolo definitivo per Luca Coccolo. Martedì dovrebbe sostenere già le visite mediche con la sua nuova squadra e si dovrebbe concretizzare la chiusura della trattativa.

Giocatore ancora molto giovane, classe 1998 Luca Coccolo potrebbe essere ceduto a titolo definitivo alla Cremonese. Ancora non sono state dichiarate le cifre dell’operazione ma la squadra lombarda sembra voler fare sul serio per il giovane azzurro.

Un mercato già molto fluido sia in entrata che in uscita. I bianconeri vogliono poter fare importanti acquisti ma bisognerà anche gestire al meglio le possibili cessioni. Coccolo è un partente ma non è detto che sia l’unico, altri due difensori sono in uscita, cioè Rugani e De Sciglio che torneranno, entrambi, dai rispettivi prestiti. Intanto dalla Spagna, esattamente dal portale, “Don Balon” annunciano la decisione finale del portoghese che vorrebbe poter continuare a Torino, alla Juventus. Una decisione maturata dopo un’attenta analisi su tutte le possibile alternative. CR7 vuole ripartire da Torino e si parla anche di un possibile rinnovo di un altro anno.