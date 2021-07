Juventus, Allegri sorride in vista della prossima stagione. Sei potenziali titolari bianconeri hanno fatto la differenza.

Juventus, Allegri sorride per la statistica che parla chiaro: sei potenziali titolari bianconeri sono stati decisivi per il passaggio in finale della propria nazione fra europeo e Copa America. Stiamo, ovviamente, parlando di Chiellini, Bonucci, Chiesa, Bernardeschi, Alex Sandro e Danilo. Tutti e sei i giocatori, in un modo e nell’altro, sono stati importanti per le rispettive nazioni ed hanno conquistato la finale della competizione. In Italia abbiamo visto come il duo difensivo abbia deciso partite cruciali, ad esempio la sfida con il Belgio di Lukaku dove il capitano Giorgio Chiellini è riuscito ad annullare totalmente l’abile bomber dell’Inter.

Juventus, Allegri sorride | Sei campioni bianconeri da finale

Ma l’altro vero capolavoro, oltre a Bonucci e lo splendido gol su rigore (al sette) di Bernardeschi durante la sfida contro la Spagna, è stato Federico Chiesa. L’estero bianconero è – letteralmente – volato in quanto a stima dei tifosi, ora, il pupillo di Allegri e di Mancini s’è preso il palcoscenico nazionale. Giocatore dalle doti straordinarie che ha siglato gol cruciali per il passaggio in finale degli azzuri. Già con la Juventus aveva dato modo di credere in grande, ma con l’europeo si è letteralmente consacrato uno dei profili più forti del mondo, nel suo ruolo.