Juventus, senti l’ex Barzagli | Il segreto di Bonucci e Chiellini

Juventus, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ l’ex difensore ha parlato del suo passato ma anche del presente. A tutto Barzagli.

Juventus, l’ex difensore centrale, colonna portante bianconera, Barzagli, ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ raccontandosi in toto. Aneddoti del passato, del presente e del futuro che verrà, vista la sua nuova avventura in DAZN. La prima paresenti è stata, ovviamente, sull’Europeo e sulla finale raggiunta dagli azzurri dove in rosa figurano ex compagni e amici del difensore, ecco le parole di Barzagli a tal proposito:

“Il fattore campo è importante in sfide come questa, ma sono ottimista e lo ero anche prima dell’europeo. Il percorso è stato bellissimo, da tanti anni non vedevo questa qualità. Mancini e il suo staff stanno lavorando molto bene, si vede che in quel gruppo c’è qualcosa di speciale. Il rinvio di un anno ha permesso a qualche nostro giocatore di crescere ancora”.

