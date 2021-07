Calciomercato Juventus, richiesta chiara | Addio a titolo definitivo

Calciomercato Juventus, la richiesta del club è chiara: l’addio si materializzerà solo tramite una cessione a titolo definitivo.

Il mercato della Juventus, prima di entrare del vivo, deve passare necessariamente per la decisione di Cristiano Ronaldo, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Cr7, ora come ora, rappresenta un punto di non ritorno che imbriglia le manovre di Cherubini, che è in attesa che il suo fuoriclasse prenda una posizione ufficiale sul da farsi. Al di là di tutto questo, la rosa di Max Allegri ha bisogno di almeno un innesto importante lì davanti, che possa interscambiarsi all’occorrenza con Alvaro Morata, che molto spesso ha navigato a corrente alternata la scorsa stagione, e che bomber di razza non lo è mai stata.

Tanti i nomi vagliati dall’uomo mercato bianconero. Chiaramente laddove si dovesse materializzare l’addio di Ronaldo, il nome più in voga sarebbe quello di Dusan Vlahovic, per il quale già ci sarebbero stati dei sondaggi esplorativi: la richiesta della Fiorentina di almeno 70 milioni di euro, però, preclude ogni tipo di dialogo. Diverso è il discorso legato a Moise Kean, sul quale c’è da tempo il Psg, che vorrebbe rinnovare il sodalizio con il bomber italiano, che nella passata stagione ha militato nella compagine francese in prestito.