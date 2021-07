Calciomercato Juventus. suggestiva eventualità per i bianconeri: uno super scambio per arrivare al fuoriclasse inglese.

Calciomercato Juventus, l’ultima clamorosa indiscrezione vedrebbe un fuoriclasse inglese in uscita dalla sua squadra, stiamo parlando del talentoso Sterling del Manchester City che potrebbe lasciare i citizens per spostarsi in un altro campionato. Stando infatti da quanto viene riportato da ‘DonBalon.com’ fra i papabili candidati in attacco e chiesti dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ci sarebbe anche l’attaccante inglese. Giocatore che nonostante qualche tuffo di troppo sotto porta, ha dimostrato tutto il suo valore nell’europeo, conquistandosi la finale poi persa ieri contro gli azzurri di Mancini.

Calciomercato Juventus, scambio per il fuoriclasse inglese | Si può fare

Sterling non avrebbe offerte da altre squadre della Premier League, dunque, il suo passaggio in bianconero potrebbe diventare cosa fattibile. Un partner ideale pensandolo al fianco di Cristiano Ronaldo e un profilo che piacerebbe molto ad Allegri. Il possibile trasferimento dell’inglese includerebbe però, un scambio di lusso mettendo come contropartita Paulo Dybala. Giocatore adorato da Guardiola e che vista la situazione contrattuale con i bianconeri potrebbe finire sul mercato.