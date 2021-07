Calciomercato Juventus, alla fine Arthur si opera e i bianconeri pensano al sostituto immediato visto che il brasiliano starà fuori a lungo.

Calciomercato Juventus, Arthur alla fine si opera e dovrà stare fuori almeno due/tre mesi prima di ritornare a disposizione di Allegri, proprio per questo motivo il brasiliano non è stato inserito nella lista Champions League. Allegri avrebbe indicato alla società un sostituto in mediana pronto e accessibile fin da subito, si parla infatti del ritorno in bianconero, visto che il cartellino è proprio di proprietà Juventus, di Rovella attualmente in prestito al Genoa. Il calciatore italiano potrebbe infatti arrivare fin da subito e prendere, così, posto sostituendo l’indisponibile Arthur.

Calciomercato Juventus, scelto il sostituto di Arthur | Arriva subito

Rovella potrebbe quindi rappresentare l’occasione low cost. Un profilo già pronto da integrare subito con un grande futuro. Il giocatore ha già dimostrato tutte le sue qualità nella squadra ligure e adesso vorrebbe tentare il salto definitivo. Giocatore duttile e in questo momento essenziale per prendere il posto dell’infortunato Arthur, che vista l’operazione, dovrà stare fuori almeno due/tre mesi.