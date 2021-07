Calciomercato Juventus, per i bianconeri è incedibile. No a quattro offerte importanti dall’estero. I bianconeri punteranno tutto su di lui.

Calciomercato Juventus, la squadra bianconera è chiara, Chiesa è incedibile. Il presente e futuro della nazionale italiana e della Juventus è la base da cui ripartire, proprio per questo motivo la Vecchia Signora non intende sedersi nemmeno al tavolo delle trattative. Chiesa dopo lo scoppiettante europeo da protagonista, vinto con gol decisivi anche e soprattutto del campione azzurro, è diventato il primo desiderio dei big club esteri. Fra le tante società interessate spiccano big della premier e della Bundesliga come il Bayern Monaco. Ma la Juventus è stata chiara.

Calciomercato Juventus, per i bianconeri è inamovibile | No a quattro club

Federico è la base da cui ripartire. Un messaggio chiaro ed evidente, pertanto non è e non sarà in vendita. La Vecchia Signora consapevole del gioiellino che ha in casa lo preserverà da tutti i, giustificati, assalti dall’estero. Già il Chelsea e il Bayern Monaco si sarebbero fatte sotto con offerte decisamente importanti ma la Juventus non è voluta nemmeno sedersi al tavolo delle trattative, proprio perché intravede in Chiesa il potenziale futuro, l’uomo simbolo della juventinità.