Calciomercato Juventus, Pjanic manda segnali sull’eventuale ritorno. C’è la strategia giusta per riaverlo in bianconero.

Calciomercato Juventus, Pjanic è pronto a ritornare in bianconero. Dopo una stagione decisamente sfortunata in Spagna, il centrocampista bosniaco è pronto a ripartire laddove ha lasciato amici e un ambiente che reputava come la sua casa. Proprio alla Juventus Pjanic potrebbe ritornare per farsi allenare da Allegri. L’allenatore che ha valorizzato al meglio le sue capacità da mediano. Dopo la stagione sfortunata in Liga insieme all’idolo Messi, Pjanc è pronto a ripartire in Serie A e lo farebbe con uno stipendio normale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Chelsea fa sul serio | Offerta irrinunciabile

Calciomercato Juventus, Pjanic manda segnali | C’è la strategia

Il centrocampista, ora trentunenne, potrebbe ripartire proprio alla Juventus, arrivando in prestito. Allegri lo riconfermerebbe volentieri e tutte le caratteristiche offerte da Pjanc sarebbero la combo perfetta per il nuovo centrocampo della prossima stagione.