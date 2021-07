Calciomercato Juventus, no ad Allegri | Rifiuta il trasferimento

Massimiliano Allegri furibondo per la situazione che si è venuta a creare alla Juventus. Il club ha preso atto del no rifilato da Mauro Icardi.

Secondo il giornalista Tancredi Palmeri di Tuttomercatoweb, la Juventus rimane incatenata a Cristiano Ronaldo. E’ bene ricordare che fu il gesto universale fatto da CR7 del ‘farsela sotto’ riferito all’allenatore subito dopo l’eliminazione contro l’Ajax, a sancire di fatto il licenziamento di Allegri. Quindi immaginarsi con che premesse riparta il rapporto. Allegri farebbe volentieri a meno di CR7; Cristiano andrebbe volentieri da qualche altra parte dove possa giocarsi la Champions. La Juve non ci pensa nemmeno per ora a offrire un rinnovo a Cristiano. Ma di fatto qualcuno che si accolli il contratto da 31 milioni di € non è spuntato, alla fine il portoghese non ha accettato di decurtarsi del 50% lo stipendio per andare allo United, e quindi si deve andare avanti da professionisti. Icardi in questo contesto resta un miraggio.

Allegri dopo il no di Icardi

Mendes non ha rinunciato alla via del PSG, l’unica rimasta, ma esistente solo qualora Mbappé vada via. Di fatto però a Parigi politicamente non possono proprio vendere Mbappé al Real Madrid. Anche se a un anno di scadenza del contratto la logica suggerirebbe il contrario. Dunque proveranno per tutti i 365 giorni che gli restano a raggiungere l’accordo per il rinnovo, quindi Mendes dovrà verosimilmente riprovarci più in là. Peraltro il superagente per conto della Juve ha provato anche a imbastire uno scambio Cristiano per Icardi, ma oltre a essere naufragato per l’evidente disparità di salario, è stato anche lo stesso Icardi a ribadire ulteriormente che da Parigi non si muove. Lo ha fatto indirettamente dunque scartando la Juve.