Calciomercato Juventus, l’addio dell’attaccante è – decisamente – possibile. Tre eventualità che lo porterebbe lontano dalla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, il futuro di CR7 in bianconero è ancora un’incognita. Il giocatore ha davanti a se la possibilità di scegliere come continuare. Reduce da una stagione più che positiva, almeno per quanto concerne lo score personale, il fenomeno portoghese ha ancora un anno di contratto con la società bianconera ma il suo futuro si avvicina – sempre di più – alle sponde parigine. Il Psg infatti vorrebbe fare una stagione importante, per ora gli acquisti faraonici non sembrano finire qui e l’ultimo colpo col botto potrebbe proprio prevedere l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Ecco le tre possibili eventualità che lo porterebbero a Parigi.

Calciomercato Juventus, tre eventualità per l’addio | Futuro deciso

Tre eventualità potrebbero risultare cruciali: la prima riguarda il futuro di Mbappé. La stella francese è il primo desiderio del patron Florentino Perez del Real Madrid. Qualora i blancos tentassero il colpo decisivo, allora, sarà possibile un acquisto anticipando così l’eventuale cessione a zero. Ma come già successo con Neymar, gli sceicchi potrebbero farsi avanti con un importante rinnovo per blindare definitivamente il fenomeno francese. Ma in caso di sua partenza CR7 sarà il nuovo attaccante da affiancare a Neymar.