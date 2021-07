Juventus, su Twitter si scatena la polemica. I tifosi non ci stanno e non sembrano entusiasti della scelta.

Juventus, su Twitter l’ennesima polemica sulla scelta della nuova maglia da gara. Questa volta si tratta del terzo – possibile – kit che ha dei colori decisamente più accesi rispetto alle altre due. Tanti tifosi non sembrano entusiasti, anzi… per alcuni supporter i colori di questo kit ricordano troppo da vicino un noto supermercato internazionale la “Lidl” che ha proprio un mix di colori fra il blu e il giallo ma andiamo ad analizzare meglio da vicino la nuova, possibile, terza maglia. Tante foto sono già apparse su Twitter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, contatti con Gabriel Jesus | C’è una novità

Juventus, i tifosi non ci stanno | Polemiche su Twitter

Colori decisamente accesi, che si contrastano con delle linee blu. I tifosi non sembrano entusiasti, a differenza degli alti due kit che, invece, stanno riscuotendo parecchio successo commerciale. Ieri la presentazione ufficiale della seconda maglia in collaborazione con Club to Club noto festival annuale di musica elettronica nella città di Torino. Una maglia che ha riscosso anche successo è la prima, molto sobria e un ritorno dichiarato alle origini.