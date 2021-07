Juventus, presentata la nuova maglia | Ispirata alla notte

Juventus, sui social viene presentata la nuova seconda maglia. Ispirata alla notte di Torino e al festival musicale ClubToClub.

Nero come la notte 🌗 Effetto iridescente 🌟

La nostra divisa si ispira a Torino, alla scena musicale underground e ai suoi più grandi artisti 🎶🧑‍🎤

🛒 https://t.co/6K4Cu4MT65 @adidasfootball @ClubToClub pic.twitter.com/waD2ZODVcJ — JuventusFC (@juventusfc) July 25, 2021

Juventus, presentata ufficialmente la nuova seconda maglia per la stagione 2021-2022. Già nell’amichevole di ieri abbiamo avuto modo di vederla indossata dai giocatori di Allegri. Un total black rivoluzionario dedicato alla notte di Torino e ai suoi eventi musicali, il ClubToClub: festival di musica elettronica che spazia anche ad altri generi. Ogni anno una delle suggestioni musicali più interessanti per vedere live di artisti di fama internazionale, proprio loro hanno deciso di figurare come testimonial per la presentazione della nuova maglia bianconera.