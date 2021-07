Calciomercato Juventus, Demiral è ad un passo dal decidere il proprio destino. IL futuro del centrale è praticamente deciso.

Calciomercato Juventus, Demiral è ad un passo dall’addio definitivo con la maglia bianconera. La società lo valuta 30 milioni di euro e il Borussia Dortmund, dopo l’infortunio di Hummles, avrebbe la strada spianata per chiudere l’operazione. Il tecnico del Borussia Dortmund Marco Rose avrebbe già acconsentito all’operazione. Stando infatti alle indiscrezioni lanciate da ‘Tuttomercatoweb’, Demiral è prossimo ai saluti.

LEGGI ANCHE >>> Locatelli, adesso o mai più. Juventus e Sassuolo alla prova finale

Calciomercato Juventus, futuro Demiral | C’è una novità importante

Come dicevamo poc’anzi, Demiral non lascerà la Juventus ad una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Questa la cifra ideata dall’entourage bianconero che vuole privarsi del turco solo davanti ad un’offerta davvero importante. Con il suo – probabile – addio non è da escludersi un ripensamento per Rugani.