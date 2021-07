Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero già pronta l’offerta per Kroos. Soldi che il Real reinvestirebbe per un altro obiettivo.

Calciomercato Juventus, negli scorsi giorni si è perlato di un interesse concreto dei bianconeri nei confronti del fuoriclasse tedesco del Real Madrid, Toni Kroos. Stando infatti alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, la Vecchia Signora avrebbe già pianificato un’offerta da fare ai Merengues. La base sarebbero 40 milioni di euro cash. Tesoretto che a Florentino farebbe comodo per arrivare al vero obiettivo del mercato dei galacticos: Mbappé. Proprio con i soldi già arrivati dalla cessione di Varane e dall’altra possibile uscita di lusso, Il Real avanzerebbe un’importante offerta per il fuoriclasse francese.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Kroos | C’è una novità

Un super colpo che risolverebbe tutti i problemi in mediana. Kroos è quel giocatore capace di spostare gli equilibri a centrocampo, vista la tanta esperienza accumulata nel tempo. Un super colpo che avrebbe anche il benestare del Real Madrid visto che con la cessione del tedesco si raggiungerebbe un tesoretto importante per arrivare al vero obiettivo in entrata del patron Florentino Perez: Kylian Mbappé.