Calciomercato Juventus, l’improvviso addio di Messi al Barcellona potrebbe completamente rivoluzionare l’attacco blaugrana.

Calciomercato Juventus, l’addio Messi al Barcellona è stato un duro colpo per i supporter spagnoli e adesso potrebbe esserci una doppia beffa. Proprio così, stando infatti alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, dal portale ‘thehardtackle.com’, l’attaccante argentino Aguero, arrivato al Barcellona proprio per convincere Messi a rinnovare, potrebbe addirittura pensare all’addio preventivo dai blaugrana. Quanto leggiamo infatti nel portale inglese è decisamente insolito, il Barcellona avrebbe preso Aguero proprio per convincere l’amico e connazionale Messi a ritrovare un partner d’attacco degno di Suarez. Ma alla fine non è bastato.

Calciomercato Juventus, senza Messi cambia tutto | Addio imprevisto

L’ex bomber del City arrivato da qualche mese in quel di Barcellona potrebbe pensare all’addio già a pochi mesi dal suo approdo. Il motivo sarebbe proprio legato al futuro di Messi ormai verso le sponde francesi. Giusto in queste ultime ore la Pulce ha salutato definitivamente la sua ex squadra con tanto di lacrime, in una conferenza stampa che rimarrà già nella storia.