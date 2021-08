Barcellona-Juventus è la partita che si giocherà questa sera al “Cruyff” della Ciudad Deportiva e che metterà in palio il “Trofeo Gamper”. Dove vederla in tv e in streaming.

Esame sicuramente complicato per l’undici di Allegri, chiamato ad affrontare il Barcellona di Koeman, ormai orfano di Messi dopo che nei giorni scorsi è arrivata la separazione ufficiale con il campione argentino. Dopo aver battuto nelle prime due partite Cesena e Monza, adesso la Juventus alza l’asticella quando ormai manca davvero poco all’inizio del campionato di serie A. La prima sfida per Ronaldo e compagni sarà contro l’Udinese giorno 22 agosto.

