Calciomercato Juventus, occasione dal Psg per Allegri. Si parla di un difensore decisamente importante per il presente ma anche futuro.

Calciomercato Juventus, una nuova possibile occasione dal Psg. Si parla di un difensore, il tedesco Kehrer che arriverebbe solo ad una condizione. Stando infatti alle indiscrezioni di ‘Calciomercatonews.com’ l’arrivo dell’abile difensore sarebbe possibile solo in caso di addio di uno degli esuberi, attualmente in rosa. Si parla di Daniele Rugani che però potrebbe trovare comunque conferme, visto che Allegri sarebbe intenzionato a puntare ancora su di lui.

Calciomercato Juventus, occasione dal Psg | Arriva subito

In sostanza la partenza di Rugani sarà l’unica chiave per arrivare al possibile colpo difensivo del Psg, reputato in questo momento un esubero di Pochettino. Il Psg ha comprato più di tutti in questa campagna acquisti, dunque non è scontato pensare che alla fine anche qualche pedina importante potrebbe partire.