Calciomercato Juventus, la società bianconera ha formulato l’offerta definitivamente per il rinnovo di contratto.

Calciomercato Juventus, dopo tanto tempo finalmente si potrà mettere la parola fine alla telenovela legata al futuro di Paulo Dybala, proprio così. Il campione argentino, numero 10 inamovibile di Allegri continuerà ancora la sua avventura a Torino. Stando infatti alle ultime indiscrezioni la Vecchia Signora avrebbe già definito l’offerta da proporre alla Joya. Si parla infatti di 8,5 milioni a stagione fino al 2025. Praticamente un futuro tutto bianconero per Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, c’è l’offerta per il rinnovo | Cifre dell’operazione

Domani la dirigenza bianconera incontrerà l’agente del fantasista argentino per definire l’accordo definitivo. Come dicevamo poc’anzi l’offerta verterà su quei 8,5 milioni di euro fino al 2025. La società molto fiduciosa di chiudere l’operazione il primo possibile e lo è anche il giocatore che sembra convinto del suo futuro – nuovamente – in bianconero. Allegri in tal senso è stato subito chiaro, Paulo rappresenta un profilo molto importante per la sua nuova Juventus e le sue performance atletiche saranno importanti per la stagione che sta per iniziare.