Juventus, mister Allegri ha un messaggio chiaro per i tifosi in previsione del match che si disputerà contro l’Atalanta. In occasione dell’amichevole contro i bergamaschi al 14 agosto, l’Allianz Stadium di Torino finalmente potrà rivedere i suoi amatissimi tifosi. Un messaggio che Allegri sperava di dare ai suoi supporter e finalmente può farlo.

Juventus, Allegri avvisa i tifosi | Il messaggio non passa inosservato

La società bianconera sul proprio profilo Twitter ha voluto riportare un messaggio di entusiasmo per la possibilità di riaprire lo stadio al proprio pubblico. Le parole sono direttamente di Allegri per tutti i tifosi della Juventus:

“Ragazzi, allora vi aspettiamo numerosi sabato all’Allianz Stadium per la partita tra Juventus e Atalanta. È la prima della stagione e quindi vi aspettiamo”.

Finalmente la nuova stagione sta per iniziare e i tanti supporter in giro per l'Italia e nel mondo, non vedono l'ora di poter – nuovamente – incontrare i propri beniamini direttamente allo stadio. Ora l'entusiasmo è alle stelle in attesa di qualche colpo di mercato improvviso.