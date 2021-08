Juventus, centrocampo in emergenza: Allegri attende rinforzi

La Juventus si sta preparando per la riapertura del campionato di serie A, il primo match vedrà i bianconeri impegnati il 22 agosto contro l’Udinese.

Non è stato facile per mister Allegri lavorare in vista della nuova stagione, considerando che tanti elementi si sono aggregati al gruppo alla spicciolata, gli azzurri e i sudamericani solamente ad inizio di agosto. Vinte le prime amichevoli contro Cesena e Monza, nell’ultimo test invece la Juventus è stata nettamente sconfitta dal Barcellona. E c’è sopratutto un reparto che non ha convinto, vale a dire il centrocampo. L’esperimento di Ramsey davanti alla difesa non sembra essere riuscito e del resto il gallese è sempre nella lista dei possibili partenti.

