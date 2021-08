Calciomercato Juventus, il Barcellona ci prova ma… | Operazione a rischio

Calciomercato Juventus, il Barcellona starebbe cercando un nuovo attaccante per sostituire Messi. Due profili sono in pole.

Calciomercato Juventus, il Barcellona sarebbe in fase di definizione per acquistare almeno un nuovo attaccante. Nei desideri del presidente blaugrana ci sarebbero soprattutto due profili in particolare, degni eredi di Messi, ora al Psg. Si parla infatti di Dybala e Sterling, due giocatori che come caratteristiche potrebbero ricordare la “Pulce”. Inizialmente infatti si era parlato di un possibile scambio di cartellini fra Juventus e Barcellona. Sul piatto ci sarebbero, appunto, la Joya e il francese Griezmann ma l’operazione potrebbe saltare definitivamente.

Calciomercato Juventus, il Barcellona non ci sta | Operazione a rischio

Tre sono i profili sondati dal presidente del Barcellona. Dybala, Sterling e il fenomenale Haaland, giovane promessa del Borussia Dortmund. Tutti e tre molto difficili se non impossibili da chiudere entro il 31 agosto di questa sessione di mercato.