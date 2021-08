Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri | Due big sul portoghese

By

Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri interessati al connazionale di Cristiano Ronaldo, ci sarebbero anche altre due big.

Open talks between Arsenal and Manchester City by Bernardo #Silva. 🇵🇹 #AFC https://t.co/GXr59EsloZ — Pedro Almeida (@pedrogva6) August 10, 2021

 Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri interessarti al talento del Manchester City. Bernardo Silva negli scorsi giorni è stato sondato proprio dalla societĂ bianconera. In possibile uscita dal Manchester City, il giocatore sarebbe d’interesse comune anche per altre due big internazionali. Una è il Bayern Monaco e l’altra l’Arsenal proprio dalla Premier League. Il City, stando alle indiscrezioni, avrebbe giĂ aperto un colloquio proprio con l’Arsenal e sarebbe disposto a lasciarlo partire.