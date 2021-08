Calciomercato Juventus, bomba Jorginho | La rivelazione in diretta

Calciomercato Juventus, Jorginho is on fire: la rivelazione dell’agente sull’interessamento dei bianconeri non è passata inosservata.

Dopo aver messo in bacheca una Champions League e un Europeo da assoluto protagonista, prosegue il momento magico di Jorginho, che ieri sera fa ha contribuito al successo del suo Chelsea a discapito del Villareal nella Supercoppa Europea. Non a caso, l’italo-brasiliano è uno dei candidati più autorevoli per la vittoria del Pallone d’oro, che sarebbe il giusto coronamento di una stagione difficilmente ripetibile. Chiaramente, le sue prestazioni non sono passate inosservate, e il suo agente Joao Santos ha fatto il punto della situazione a Radio Kiss Kiss Napoli, svelando un retroscena piuttosto “succulento”, legato ad un interessamento della Juve sotto al gestione Sarri.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Altra firma in arrivo

Calciomercato Juventus, le parole dell’agente di Jorginho

Ecco quanto dichiarato dal procuratore dell’ex Napoli: “Ora come ora ci sono solo 6-7 squadre che sono in grado di acquistare Jorginho, e qualche club ha già chiesto informazioni. A Sarri piaceva e piace tuttora Jorginho, dovunque vada ne parla, ragion per cui è naturale che ne abbia parlato anche alla Juventus; ci fu un sondaggio, che però non si concretizzò”.