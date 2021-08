Calciomercato Juventus, il Barcellona ci riprova e tenta lo scambio (im)possibile. Ora la palla passa alla dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, dopo l’addio di Messi il Barcellona vuole tornare sulla cresta dell’onda rivoluzionando completamente la rosa. La situazione di Paulo Dybala in bianconero non è ancora del tutto definita, il rinnovo sta continuando a tardare e non si è ancora trovare l’intese definitiva per il prolungamento del contratto che lo legherebbe in bianconero fino al 2025. Stando infatti alle indiscrezioni lanciate da ‘Calciomercatoweb.it’ la dirigenza blaugrana avrebbe in mente di proporre nuovamente lo scambio di cartellini fra Coutinho e Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, i tedeschi insistono | Lo vogliono in prestito

Calciomercato Juventus, il Barca ci riprova | Scambio da capogiro

Il brasiliano sarebbe in uscita dalla Liga e l’ipotesi Juventus, con il ritorno ufficiale in Serie A, dopo l’addio all’Inter di qualche anno fa, potrebbe convincerlo della destinazione. Ma la Juventus cosa farà? Certamente qualora non trovasse l’intesa con l’argentino per il prolungamento di contratto, rischiarlo di perderlo a zero nel 2022 è l’eventualità che i bianconeri non vogliono a tutti i costi, motivo in più per decidere fin da subito il futuro della Joya.