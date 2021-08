Calciomercato Juventus, l’Inter di Simone Inzaghi è favorita sul centrocampista obiettivo dei bianconeri, cosa succede adesso.

Calciomercato Juventus, la società bianconera, in specie Allegri, è chiara: il desiderio di avere Pjanic nonostante l’acquisto di Locatelli è forte. Il bosniaco darebbe un contributo certamente non indifferenza in mediana ma il Barcellona sta valutando le migliori opzioni. Ad essere realisti, con il reintegro di Ramsey, gli spazi in bianconero per Miralem Pjanic sarebbero decisamente più limitati, pertanto, in questo momento, l’Inter di Simone Inzaghi apparirebbe la favorita in Serie A per il ritorno del centrocampista.

Calciomercato Juventus, sgambetto Marotta | Pronto l’assalto

Lo riporta anche ‘Sport.es’ che annuncia la cosiddetta corsa a due tra Juventus e Inter. Sicuramente Miralem è pronto a partire e vorrebbe farlo fin da subito. Il poco spazio lasciatogli da Koeman un motivo in più per ritornare nel campionato che, invece, l’ha visto più volte protagonista.