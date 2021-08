Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri, il Real Madrid ha preso una decisione radicale sul bomber bianconero.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid ha preso una decisione radicale su Cristiano Ronaldo, l’ex fenomeno che proprio in blancos riuscì nell’impresa di conquistare tre Champions League consecutive. Stando infatti all’indiscrezione di ‘AS’, la voce di un possibile ritorno di CR7 in Spagna è falsa. il Real Madrid, infatti, non sarebbe più interessato a Cristiano Ronaldo ma avrebbe come unico e reale obiettivo l’attaccante francese Mbappé.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Decisione radicale sul bomber

Smentito dunque l’interesse di un Ronaldo bis. I Merengues avrebbero come unico obiettivo per l’attacco il giovane francese e stella del Psg, Kylian Mbappé. Un destino che se dovesse compiersi potrebbe decidere anche quello di CR7 in scadenza con i bianconeri nella prossima estate.